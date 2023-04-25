Пять петербургских муниципалитетов получили прокурорские представления из-за наполнения сайтов

Главы всех пяти муниципальных образований, существующих в Красногвардейском районе Петербурга, получили представления от прокуратуры, о чем говорится на сайте надзорного ведомства.

Претензии связаны с отсутствием на официальных сайтах МО "Ржевка", МО "Пороховые", МО "Полюстрово", МО "Большая Охта" и МО "Малая Охта" обязательных к публикации сведений. Муниципалы не размещали информацию о льготах, отсрочках, рассрочках и списании задолженности по платежам в бюджет, касающуюся организаций и индивидуальных предпринимателей.

Исполнение прокурорских требований главами муниципалитетов поставили на контроль.