Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал 18:35

Пять петербургских муниципалитетов получили прокурорские представления из-за наполнения сайтов

фото ЗакС политика Пять петербургских муниципалитетов получили прокурорские представления из-за наполнения сайтов

Главы всех пяти муниципальных образований, существующих в Красногвардейском районе Петербурга, получили представления от прокуратуры, о чем говорится на сайте надзорного ведомства.

Претензии связаны с отсутствием на официальных сайтах МО "Ржевка", МО "Пороховые", МО "Полюстрово", МО "Большая Охта" и МО "Малая Охта" обязательных к публикации сведений. Муниципалы не размещали информацию о льготах, отсрочках, рассрочках и списании задолженности по платежам в бюджет, касающуюся организаций и индивидуальных предпринимателей.

Исполнение прокурорских требований главами муниципалитетов поставили на контроль.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Большая Охта
Пока еще нет голосов...
МО Малая Охта
МО Полюстрово
Пока еще нет голосов...
МО Пороховые
Пока еще нет голосов...
МО Ржевка




Новости25 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама