В Петербурге будут судить лжеполицейского

В Невский районный суд Петербурга направили дело о крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК), которое возбудили против человека, выдававшего себя за сотрудника правопорядка. Об этом сообщает районная прокуратура.

По версии силовиков, в конце прошлого года фигурант представился иностранцу силовиком, что было заведомо ложной информацией. После этого он предложил помощь в оформлении пакета миграционных документов. За свои услуги злоумышленник запросил 350 тысяч рублей.

Лжеполицейский перестал выходить на связь после того, как ему перевели 310 тысяч рублей.