ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19:42

В Парке Победы задержали петербуржца с пацифистским плакатом

фото ЗакС политика В Парке Победы задержали петербуржца с пацифистским плакатом

Петербургские полицейские 25 апреля задержали мужчину, вставшего в Московском парке Победы в одиночный пикет. Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, его плакат состоял из единственного слова "Мир". Активиста зовут Александр Рыбалко.

На задержанного составили протокол по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), после чего отпустили из участка.

Рыбалко пожаловался, что ему не дали копию протокола. В ближайшее время ему грозит штраф в диапазоне от 30 до 50 тысяч рублей.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости25 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама