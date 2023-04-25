В Парке Победы задержали петербуржца с пацифистским плакатом

Петербургские полицейские 25 апреля задержали мужчину, вставшего в Московском парке Победы в одиночный пикет. Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, его плакат состоял из единственного слова "Мир". Активиста зовут Александр Рыбалко.

На задержанного составили протокол по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), после чего отпустили из участка.

Рыбалко пожаловался, что ему не дали копию протокола. В ближайшее время ему грозит штраф в диапазоне от 30 до 50 тысяч рублей.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов