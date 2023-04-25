Совет МО "Южно-Приморский" отказался предлагать Госдуме вносить поправки в Конституцию

Мундеп Валерий Веремейчик на заседании муниципального совета МО "Южно-Приморский" 25 апреля представил коллегам свою концепцию "Выборы 4Х4 – полный привод". Заседание совета транслировали в официальной группе муниципалитета "ВКонтакте".

Веремейчик предложил обратиться в Госдуму и ЦИК с идеей существенного реформирования избирательной системой России. Согласно концепции, все выборы должны проводиться раз в четыре года и только в третье воскресенье марта, однако избирательные кампании разного уровня должны проходить каждый год. Также депутат предложил отменить муниципальный фильтр на губернаторских выборах и вернуть прямые выборы глав городов.

Соответствующие поправки, по мнению Веремейчика, нужно внести сначала в Конституцию, а затем в федеральные и региональные законы.

"Понимаю, что для нас это ноша неподъемная. Поэтому предлагаю направить обращение по адресу, тем кто должен этим заниматься", - сказал мундеп.

Новый депутат местного совета, директор школы № 219 Елена Козлова заметила, что ежегодное проведение выборов станет серьезной нагрузкой на учителей, которые работают в участковых избирательных комиссиях.

Голосовать за предложение в совете не стали. Врио главы Юрий Епифанцев заметил, что автор не подготовил документы должным образом и посоветовал Веремейчику подготовить законодательную инициативу и обратиться с ней к представителям парламентских партий.