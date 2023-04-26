Станцию метро "Выборгская" в очередной раз закрывали на вход

В Петербурге вновь временно закрывали на вход пассажиров станцию метрополитена "Выборгская", информирует в среду, 26 апреля, пресс-служба городской подземки.

Вестибюль станции ограничили на вход в 8:40. Сделано это было, как и ранее, по причине увеличенного пассажиропотока.

Горожан просили пользоваться ближайшими "соседями" станции - метро "Лесная" и "Площадь Ленина".

По состоянию на 9:05 "Выборгская" начала работать в привычном режиме.

Следует напомнить, что начиная с 20 апреля на "Выборгской" начался ремонт эскалатора. По этой причине по утрам на станции часто бывает закрыт вход.