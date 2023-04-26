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Новости 9:41

На Кузнецовской улице заменили 6 метров трубы с кипятком, при прорыве залившей автомобили

фото ЗакС политика На Кузнецовской улице заменили 6 метров трубы с кипятком, при прорыве залившей автомобили

Работники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" починили участок теплосети на Кузнецовской улице в районе дома № 26, из-за которой без горячей воды осталась часть жителей, информирует пресс-служба предприятия.

"В ходе ремонтно-восстановительных работ заменено более шести метров ненадежного трубопровода. Проведены необходимая диагностика и подключение нового участка, системы ГВС и отопления переведены в штатный режим работы", - отчитались в петербургской "Теплосети".

Горячая вода разлилась по Кузнецовской накануне, 25 апреля. Частично затопленными оказались порядка десяти автомобилей, припаркованных по обочинам улицы. Каких-либо повреждений на них при первичном визуальном осмотре обнаружено не было. Если таковые всё же имеются, "Теплосеть" готова оплатить восстановление ТС.

Граждан при обнаружении прорывов сетей попросили обходить место стороной.


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