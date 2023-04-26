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В Петербурге задержали гендиректора стройкомпании по делу о выводе почти миллиона долларов на счета нерезидентов в Китае

фото ЗакС политика В Петербурге задержали гендиректора стройкомпании по делу о выводе почти миллиона долларов на счета нерезидентов в Китае

Петербургские правоохранители задержали генерального директора строительной компании, который перевёл почти миллион долларов на счета одной из китайских компаний, пишет "Фонтанка" в среду, 26 апреля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Сотрудники экономической полиции задержали 53-летнего предпринимателя накануне днём.

Как полагает следствие, бизнесмен в период с 2019 по 2020 год посредством подконтрольной фирмы перевёл 876 тысяч долларов китайской компании, не являющейся резидентом. Кроме того, предварительно установлено, что документы по сделке могли быть подложными.

В итоге предпринимателя и его помощника поместили в ИВС.


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