Беглов начал отчет о своей работе с благодарности Путину

Губернатор Петербурга Александр Беглов утром 26 апреля начал в Законодательном собрании доклад о работе за год. 2022 год он назвал годом героев и заявил, что Запад просчитался, когда решил, что Россия не выстоит.

"Коллективный Запад опять не понял про Россию, про наш народ, про нашего президента, вокруг которого сплотилась страна. Сила нашего государства – это длинная воля руководства и нашего президента и несгибаемые люди", - сказал Беглов с трибуны.

Глава города напомнил, что доходы в региональный бюджет в 2022 году превысили 1 трлн рублей. Это вдвое больше, чем в 2018 году, отметил Беглов. За достижение этого результата губернатор от имени всех петербуржцев поблагодарил Владимира Путина.

"Удвоение городского бюджета за последние четыре года – это результат труда жителей нашего города, результат совместных действий всех ветвей власти. Но ключевой фактор нашего экономического скачка – постоянная поддержка города президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Без его внимательного, глубокого, живого участия в делах родного города такие результаты были бы не невозможны. Я хотел бы от лица всех петербуржцев поблагодарить нашего президента", - заявил Беглов.

Депутаты и другие слушатели отчета отреагировали на эти слова аплодисментами.