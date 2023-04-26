Экономическая полиция приходила с обысками к сотрудникам РАНХиГС и заслуженному тренеру РФ

Сотрудники экономической полиции Петербурга провели обыски в служебных кабинетах и квартирах восьми работников Северо-Западного института Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), передаёт "Фонтанка". Оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела о взятке (ст. 290 УК).

Главный подозреваемый в деле — бывший завкафедрой физической культуры и спорта Павел Кузнецов. Два года назад его наградили званием "Заслуженного тренера России".

В рамках уголовного разбирательства силовики приходили в здание вуза на Песочной набережной, где обыскивали кабинет заместителя директора по финансовой работе; также они побывали на Среднем проспекте В.О. у начальника отдела по работе с абитуриентами и начальника управления качества. Наконец оперативники посетили помещения, которые занимает вуз на 7-ой линии В.О.: там обыск провели у завкафедрой по правоведению. К некоторым педагогам также приходили домой. Всего обыски прошли по девяти адресам.

Как полагает следствие, Кузнецов систематически вымогал взятки у тренеров, якобы угрожая проблемами на работе. Также ему инкриминируют превышение зарплат своим подчинённым за фактически отработанное время. По информации издания, в период с 2018 по 2021 год тренер по плаванию перевёл Кузнецову порядка 350 тысяч рублей, а тренер по художественной гимнастике — не менее 300 тысяч рублей.

В итоге Кузнецова задержали на двое суток.