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Губернатор Петербурга рассказал, что мусорной реформе пытаются "вставить палки в колеса"

фото ЗакС политика Губернатор Петербурга рассказал, что мусорной реформе пытаются "вставить палки в колеса"

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время отчета в Заксобрании 26 апреля рассказал о ходе мусорной реформы. Он заметил, что есть "заинтересованные лица", которые создают проблемы.

"Очень много заинтересованных лиц, которые сегодня вставляют палки в колеса. Мы их знаем, мы их видим, но город и Ленинградская область всё равно будут проводить мусорную реформу, всё равно будут строить новые заводки по переработке мусора", - заявил Беглов.

Он напомнил, что у Петербурга и Ленобласти есть семь совместных сортировочных комплексов. Беглов пообещал в 2025 году открыть еще пять комплексов и до 2030 года перейти на полную сортировку мусора. Ранее такое поручение дал президент Владимир Путин.


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