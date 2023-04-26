Петербург оказался в десятке регионов-лидеров по количеству ДТП с электросамокатами

Северная столица вошла в десятку регионов, которые по итогам 2022 года лидируют по количеству ДТП с участием электросамокатов. Данные приведены в исследовании Научного центра безопасности дорожного движения МВД, которое цитирует ТАСС.

За прошлый год уровень ДТП с участием СИМ (средств индивидуальной мобильности) увеличился на 40% по всей России. В общей сложности зарегистрирована 941 авария.

В лидерах по числу транспортных происшествий с участием СИМ оказались Краснодарский край, Тюменская, Свердловская и Нижегородская области, а также Москва и Петербург.

"В общем в местах пересечения проезжих частей (выезды с прилегающих территорий и перекрёстки) зарегистрировано 47% ДТП с участием СИМ. На пешеходных переходах произошло 27% таких ДТП. В местах, характеризующихся более низким уровнем конфликтности транспортных потоков (перегон, тротуар), зафиксировано 26% ДТП", - отчитались в МВД.