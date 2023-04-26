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Новости 11:58

Дело жителя Петрозаводска о распространении военных фейков передали в суд

фото ЗакС политика Дело жителя Петрозаводска о распространении военных фейков передали в суд

Дело петрозаводчанина Рубена Погосяна о распространении фейков про армию РФ по мотиву политической ненависти (ст. 207.3 УК) передали в суд, передаёт "ОВД-Инфо"*.

Внимание правоохранителей привлекли посты мужчины в соцсети "ВКонтакте". Они, в частности, касались событий в Буче, Мариуполе и Краматорске.

Погосян не признает вину, отмечая, что уверен в достоверности событий, которые, по его версии, происходили на Украине.

Добавим также, ранее Погосян в разговоре с "Медиазоной"** сообщал о пытках в петрозаводской ИК-9, в которой он ранее отбывал наказание. После этого в отношении сотрудников спецучреждения возбудили уголовное дело.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр СМИ-иноагентов

**Минюст внёс "Медиазону" в единый реестр СМИ-иноагентов


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