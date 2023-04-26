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Новости 12:34

Беглову подарили шеврон "Ленинградского полка"

фото ЗакС политика Беглову подарили шеврон "Ленинградского полка"

На заседании Заксобрания Петербурга 26 апреля после отчета губернатора Александра Беглова выступил полковник Евгений Вашунин. Он командует "Ленинградским полком", участвующим в специальной военной операции. 

Вашунин передал слова благодарности от солдат Беглову, спикеру ЗакСа Александру Бельскому и другим депутатам.

"Я хочу вас заверить, что напряжением каждого мускула своего, напряжением каждого нерва, с честью и достоинством полк выполнит поставленные перед ним задачи и оправдает доверие ленинградцев, петербуржцев и всего российского народа", - заявил полковник.

На эти слова депутаты и другие слушатели отчета губернатора отреагировали аплодисментами.

Беглов, выступая в ЗакСе, заявил, что спецоперацию ведут против "наследников фашистов, которые хотят взять реванш за ту войну, которую они проиграли".

Вашунин вручил ему в подарок шеврон "Ленинградского полка".


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