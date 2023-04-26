Беглову подарили шеврон "Ленинградского полка"

На заседании Заксобрания Петербурга 26 апреля после отчета губернатора Александра Беглова выступил полковник Евгений Вашунин. Он командует "Ленинградским полком", участвующим в специальной военной операции.

Вашунин передал слова благодарности от солдат Беглову, спикеру ЗакСа Александру Бельскому и другим депутатам.

"Я хочу вас заверить, что напряжением каждого мускула своего, напряжением каждого нерва, с честью и достоинством полк выполнит поставленные перед ним задачи и оправдает доверие ленинградцев, петербуржцев и всего российского народа", - заявил полковник.

На эти слова депутаты и другие слушатели отчета губернатора отреагировали аплодисментами.

Беглов, выступая в ЗакСе, заявил, что спецоперацию ведут против "наследников фашистов, которые хотят взять реванш за ту войну, которую они проиграли".

Вашунин вручил ему в подарок шеврон "Ленинградского полка".