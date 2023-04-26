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Новости 12:52

Генпрокурор: Собранные у граждан РФ 100 млрд рублей за капремонт не были израсходованы

фото ЗакС политика Генпрокурор: Собранные у граждан РФ 100 млрд рублей за капремонт не были израсходованы

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступил с ежегодным отчётом в Совете Федерации. Среди прочих тем он затронул сферу капитального ремонта. По его словам, в 2022 году около 100 млрд рублей остались неизрасходованными, а 16 тысяч зданий, нуждавшихся в починке, так и остались в прежнем состоянии, пишет ТАСС.

"В прошлом году они [работы] не выполнены в более 16 тысячах жилых зданий, что оставило по сути обманутыми и разочарованными 1,5 млн человек. В то же время выявлено, что в 2022 году совокупный размер неиспользованных денег, собранных с граждан, составил более 100 млрд рублей", — поделился Краснов.

Подводя итог, генпрокурор отметил нерациональность подхода к формированию региональных программ капремонта и их несоответствие потребностям жителей.

"Возбуждено свыше 240 уголовных дел, две трети из которых по материалам прокуроров", — заключил Краснов.


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