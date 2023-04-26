Совфед одобрил закон о пожизненном заключении за госизмену

Члены Совета Федерации одобрили законы о пожизненном наказании за государственную измену и о лишении приобретённого гражданства РФ за дискредитацию армии. Трансляция велась на сайте верхней палаты парламента.

Согласно закону, лишиться гражданства также можно будет за призывы к экстремизму, посягательство на жизнь госдеятеля и организацию вооружённого восстания.

За содействие решениям международных организаций, в которых не участвует Россия, будут наказывать тюремным сроком в 5 лет.

Коррективы, в частности, внесут в статью 275 УК РФ "Государственная измена". На данный момент по ней предполагается до 20 лет тюрьмы и штраф до полумиллиона рублей.