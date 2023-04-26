Заксобрание Петербурга отказалось снижать муниципальный фильтр

Петербургский парламент на заседании 26 апреля во втором чтении принял законопроект, который вносит изменения в документы, регулирующие выборы всех уровней, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Предложения направлены на исключение из действующего законодательства устаревших терминов, таких, как избирательные комиссии муниципальных образований и члены избиркомов с правом совещательного голоса.

Фракция "Яблоко" предложила снизить муниципальный фильтр. Сейчас для участия в выборах губернатора Петербурга потенциальным кандидатам нужно получить поддержку 10% муниципальных депутатов. Поправка "яблочников" предусматривала его снижение до возможного минимума в 5%. Депутаты это и другие предложения фракции не поддержали.

"Яблочники" также выступили за сокращение числа подписей, необходимых для участия в выборах самовыдвиженцам и представителям непарламентских партий. Единоросс Денис Четырбок заявил, что сбор подписей свидетельствует о настоящей поддержке кандидата. Отметим, в Петербурге нередко неправильно оформленные подписные листы становились причиной для отказа в регистрации кандидатов.

Среди других предложений депутатов от "Яблока" – перевести всех членов Горизбиркома на постоянную основу, как это сделано в Центризбиркоме. Четырбок заявил что ЦИК финансируется из федерального бюджета, а ГИК – из регионального. Для подобных решений необходимо одобрение губернатора.

Напомним, законопроект о поправках в законы, регулирующие выборы и референдумы в Петербурге, также коснется участия в электоральных процессах иностранных агентов и многодневного голосования. Некоторые парламентарии выступали против документа.

Константин Леньков