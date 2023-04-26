Думские справороссы выступили за ограничение прав стороны обвинения в суде

Представители фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме инициировали поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, направленные на ограничение прав стороны обвинения в суде. Текст законопроекта появился 26 апреля в электронной базе нижней палаты парламента.

Парламентарии предлагают дополнить статью 281 УПК РФ частью 1.1, смысл которой сводится к тому, что отказ обвинения заслушивать в суде ранее данные показания свидетелей должен быть мотивирован в соответствии с требованиями кодекса. "В ином случае суд по ходатайству стороны защиты принимает решение об оглашении ранее данных потерпевшим или свидетелем показаний и о воспроизведении видеозаписи или киносъемки следственных действий, производимых с их участием", — говорится в тексте новеллы.

В настоящее время оглашение ранее данных показаний свидетелей, которые не явились в зал суда, возможно по согласию сторон защиты и обвинения, пишут депутаты в пояснительной записке. В результате становятся возможными коллизии, когда обвинение отказывает в вызове некоторых свидетелей, а затем блокирует оглашение их показаний.

"Очевидно, что для того, чтобы исследовать показания неявившихся свидетелей и придать им силу доказательства в суде, указанные показания должны быть оглашены непосредственно в судебном заседании. Однако сторона обвинения имеет право и фактическую возможность немотивированно возражать против оглашения протоколов допросов", — пишут законотворцы.

В результате невозможности представить доказательства стороной защиты невиновный может быть осужден, приходят к выводу депутаты. Исправить ситуацию позволит включение в УПК требования о надлежащей мотивировке отказа обвинения в оглашении данных ранее показаний, полагают они.