В МВД не исключили возможности возвращения продажи пива на стадионах

В Министерстве внутренних дел РФ не станут выступать против возвращения возможности продажи пива на стадионах, однако при этом есть одно условие: на площадках должна работать система идентификации болельщиков (СИБ), информирует РИА Новости. Заявление прозвучало из уст спецпредставителя ведомства Валерия Ботвина в ходе заседания думского комитета по спорту.

"То есть аспекты: обязательное наличие СИБов — системы идентификации болельщиков. Эти соревнования должны быть определены перечнем правительства РФ: это основное, что сейчас практически на всех футбольных стадионах у нас исполнено. При соблюдении вот этих наших требований мы против принятия проекта федерального закона не возражаем", — высказался Ботвин.

Одним из обязательных элементов СИБ является так называемый паспорт болельщика — Fan ID — который активно бойкотируют фанаты топовых российских футбольных команд.

Добавим, что на стадионах запретили продавать слабоалкогольные напитки в 2005 году. В 2019-м законопроект о возврате такой возможности прошёл первое чтение, но далее дело застопорилось.