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Новости 16:41

Смольный зовёт горожан на мастер-класс по плетению маскировочных сетей и изготовлению свечей

фото ЗакС политика Смольный зовёт горожан на мастер-класс по плетению маскировочных сетей и изготовлению свечей

В администрации Северной столицы призывают горожан принять участие в мастер-классах по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. Как информирует пресс-служба Смольного, обозначенные мероприятия состоятся в ходе Доброго субботника, который пройдёт 29 апреля.

Попробовать свои силы в данном виде "искусства" можно будет во всех городских районах.

Также чиновники предлагают петербуржцам принять участие и в других видах активности, которые бы пошли на пользу бойцам, задействованным в военной спецоперации (СВО). Например, в Адмиралтейском районе дети рисуют военным открытки.

Параллельно в Выборгском, Кировском, Красносельском и остальных районах начнётся сбор гуманитарной помощи для лиц, задействованных в СВО, и граждан, проживающих в зоне боевых действий.

Также планируется высадка деревьев по случаю обозначенного события.


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