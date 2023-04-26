Миронов заподозрил нейросеть "Сбербанка" в русофобии

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить нейросеть Kandinsky, разработанную "Сбербанком". По мнению депутата, она генерирует русофобские картинки.

"Представители экспертного сообщества сделали подробную выборку материалов этой системы. И получилось, что алгоритм Kandinsky формирует заведомо негативный образ России и положительный образ недружественных стран", - написал Миронов в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что при запросе "Донбасс – это Россия" и "Я люблю Донбасс" на картинках преобладают цвета украинского флага.

"При запросе "я Z-патриот" сформировано изображение существа, напоминающего зомби", - привел другой пример справоросс.

Миронов попросил генерального прокурора России Игоря Краснова проверить деятельность "Сбербанка" и соответствие контента, генерируемого Kandinsky, действующему законодательству.