В Госдуму внесли законопроекты об иноагентах и об ответственности за работу в незарегистрированных НПО

На рассмотрение Государственной думы поступили поправки к законодательству об иностранных агентах и о деятельности неправительственных организаций, сообщил 26 апреля глава парламентской комиссии по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев ("Единая Россия").

Авторы предлагают внести правки в статьи 13.2 и 30.1 закона "О некоммерческих организациях". В частности, они хотят установить административную ответственность за участие в деятельности иностранной или международной НПО, существующей в России без регистрации в Минюсте.

В качестве наказания предусматриваются штрафы, максимальная величина их составит для граждан пять тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юрлиц — 100 тысяч рублей. В случае с иностранцами и лицами без гражданства предусматриваются штрафы до 50 тысяч рублей с возможностью выдворения из страны.

За организацию деятельности незарегистрированной НПО и за участие в ее работе лиц, подвергавшихся ранее административному наказанию за это, предусматривается уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы сроком до трех лет. Кроме того, проект расширяет возможности Минюста в вопросе отказа в регистрации на территории России зарубежной неправительственной организации.

"Поправки внесли совместно с коллегами по комиссии по противодействию невмешательству — депутатами всех фракций", — приводит слова Пискарева Telegram-канал возглавляемой им комиссии.

Что касается законопроекта об иностранных агентах, то его авторы стремятся "устранить любые лазейки и пробелы для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти наши законы", писал ранее в своем Telegram-канале Пискарев. Речь идет о запрете получения иноагентами государственной имущественной поддержки в придачу к имеющемуся запрету на получение финансовой поддержки от государства.

Также авторы хотят наделить Минюст полномочиями по контролю за соблюдением законодательства об иноагентах. Сейчас ведомство имеет право контролировать деятельность непосредственно самих иноагентов. Это позволит выносить предупреждения за помощь "нарушению иноагентом российского законодательства".

Депутаты планируют закрепить в Кодексе об административных правонарушениях штрафы за невыполнение вовремя предписаний Минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Максимальная сумма штрафа составит для граждан 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 100 тысяч рублей, а для юрлиц — 300 тысяч рублей.