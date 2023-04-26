Петербургские льготники получат право в течение полугода бесплатно ездить в пригородных автобусах

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о бесплатном проезде в автобусах пригородного сообщения для ряда льготных категорий граждан. Воспользоваться подобным правом они смогут с 27 апреля по 31 октября на 60 маршрутах из перечня, подготовленного комитетом по транспорту.

Право на бесплатный проезд получат ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, жители блокадного Ленинграда, подвергшиеся политическим репрессиям и в дальнейшем реабилитированные лица, обладательницы звания "Мать-героиня" и почетные доноры. Также речь идет о пенсионерах и некоторых других категориях граждан.

"Срок действия указанного билета ограничен. По нему можно совершать неограниченное количество поездок на автобусах пригородного сообщения, перечень которых установлен комитетом по транспорту", — сообщили в Смольном.

Бесплатный проезд возможен при предъявлении Единого именного льготного билета с оформленным на него льготным билетом на пригородные маршруты. Оформить его можно, обратившись в кассу метрополитена.