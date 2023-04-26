Центробанк заявил об уменьшении более чем наполовину количества поддельных купюр

В первом квартале 2023 года в стране было выявлено 3 018 поддельных российских купюр, сообщили 26 апреля в Центробанке. Как уточнил регулятор, это на 62,88 % меньше, чем в годом ранее, когда была выявлена 8 131 фальшивка.

В основном фальшивомонетчики подделывают пятитысячные купюры — их насчитали 2 082 штуки. Также были обнаружены 224 поддельные двухтысячные банкноты и 601 банкнота номиналом одну тысячу рублей. Реже прочих встречаются фальшивые купюры номиналом 50 рублей, их за три месяца насчитали семь штук.

"При этом было выявлено 35 поддельных монет номиналом 10 рублей, 13 поддельных монет номиналом 5 рублей", — отметили в ЦБ.

Что касается поддельных банкнот иностранных государств, то их в первом квартале года обнаружили 360 штук. В 187 случаях речь шла о евро, еще в 170 — об американских долларах. По одному случаю пришлось на китайский юань, украинскую гривну и шведскую крону.

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