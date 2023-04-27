Блогер Елена Блиновская стала фигуранткой уголовного дела из-за неуплаты почти миллиарда рублей налогов

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении известного блогера Елены Блиновской из-за уклонения от уплаты налогов и легализации средств в особо крупных размерах, информирует пресс-служба СК.

Женщине инкриминируют ч. 2 ст. 198, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Под уголовное преследование Блиновская попала после того, как на неё заявили из столичного управления УФНС.

"По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей", - поделились деталями делопроизводства в Следкоме.

Также в СК уточнили, что под видом правомерного владения деньгами блогер совершала финансовые манипуляции с целью легализации заработка.

В итоге Блиновскую задержали во время её попытки уехать из России.

В её столичном офисе и по месту проживания проходят обыски.