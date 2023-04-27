Силовики задержали аспиранта Политеха из-за попытки поджечь Историко-литературный музей в Пушкине

Петербургские правоохранители задержали местного жителя, который заподозрен в попытке поджога здания Историко-литературного музея в Пушкине, информирует в четверг, 27 апреля, "Фонтанка".

Утром предыдущего дня молодой человек облил стену учреждения культуры, расположенного на Леонтьевской улице, некоей жидкостью, после чего поджёг её и убежал. Зданию был причинён минимальный ущерб.

Силовикам удалось поймать подозреваемого по горячим следам: им оказался 25-летний аспирант Политехнического университета.

Полиция возбудила уголовное делопроизводство по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Молодой человек отправлен в ИВС.