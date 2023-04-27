Эсеры внесли в Госдуму инициативу о приравнивании зарплат депутатов к средним по стране

В Государственную думу внесли законопроект, по которому зарплаты депутатов и сенаторов не должны будут превышать средние по стране. Его автором стал лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов. По мнению политика, оклады народных избранников не должны быть сопоставимыми с окладами министров федерального уровня.

"Они должны быть ближе к народу не только на словах, но и на деле", - гласит посыл Миронова, выраженный им через собственную пресс-службу.

По данным депутата, средней по стране можно считать зарплату в размере 56 тысяч рублей. Лидер справедливороссов также стремится отменить некоторые льготы, предусмотренные для действующих депутатов и сенаторов.