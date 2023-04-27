Ночью в Павловске в заброшенной котельной произошёл взрыв

Минувшей ночью, 27 апреля, в Павловске на заброшенной котельной прогремел взрыв: инцидент произошёл в 300 метрах от территории конноспортивного клуба "Ковбой", пишет "Фонтанка".

Как сообщают очевидцы, крышу здания проломило осколками, похожими на камни, на месте образовалась воронка.

На местности работали сотрудники ОМОН из подразделения взрывотехников. Следов СВУ обнаружено не было.

Каких-либо официальных комментариев о случившемся от администрации Петербурга и полиции на момент написания заметки не поступало.

Сведений о пострадавших на пульт экстренных спецслужб не поступало.