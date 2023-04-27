Суд назначил компенсацию петербуржцу, ошибочно преследовавшемуся по педофильскому делу

Калининский районный суд Петербурга взыскал с Министерства финансов 116 тысяч рублей в пользу Николая Зубарева, против которого два года назад ошибочно возбудили уголовное дело о сексуальном насилии в отношении собственной внучки. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, денежная компенсация стала единственным требованием истца, которое было удовлетворено.

Зубарев также добивался реабилитации и обязания СМИ опубликовать информацию о закрытии дела против него, случившемся в июле 2022 года.

В рамках уголовного дела (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК), над которым силовики работали почти год, фигуранта не задерживали и не избирали ему меру пресечения. Заявление на него написала мать несовершеннолетней девочки. Силовики в конечном счете сочли, что заявительница "добросовестно заблуждалась относительно наличия факта совершения преступления".