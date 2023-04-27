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Новости 12:55

В Кремле не следили за публикациями о якобы готовящемся покушении на Путина

фото ЗакС политика В Кремле не следили за публикациями о якобы готовящемся покушении на Путина

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков известил, что ему ничего не известно о публикациях в западной прессе, в которых сообщалось о якобы готовящемся покушении на президента Владимира Путина. Заявление чиновника приводит ТАСС.

"Сейчас много таких разных "желтых" измышлений. Это не повод со всем этим знакомиться", — поделился умозаключением Песков.

Днём ранее, 26 апреля, в немецкой прессе опубликовали заметки о том, что вооружённые силы Украины якобы готовят ударный беспилотник, который нацелен на один из индустриальных парков в Москве. Территорию должен был посетить Путин.


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