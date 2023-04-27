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Новости 13:59

Обнаруженное в Буграх неопознанное устройство оказалось взрывчаткой

фото ЗакС политика Обнаруженное в Буграх неопознанное устройство оказалось взрывчаткой

На территории, прилегающей к жилым домам на Парковой улице в Буграх, 25 апреля подростки обнаружили некое устройство, по внешнему виду напоминавшее бомбу: проведённая экспертиза подтвердила наличие в объекте взрывчатки на основе пластита, передаёт 47news.

СВУ состояло из двух блоков: в картонной упаковке из-под вина находилась взрывчатка и механизм запуска, рядом с ними — два пульта.

Как полагает следствие, устройство могло появиться на территории путём, подобным тому, как это делают наркокурьеры, оставляющие в различных местах "закладки".

Напомним, ранее СМИ писали о том, что жители Бугров обнаружили на детской площадке подозрительный предмет. В нём следов взрывчатки не нашли.


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