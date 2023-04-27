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Новости 14:24

РБК: Россияне смогли в условиях санкций завести банковские карты за рубежом

фото ЗакС политика РБК: Россияне смогли в условиях санкций завести банковские карты за рубежом

Опрошенные РБК россияне признались, что им не составило труда приспособиться к условиям санкций и завести банковские карты, а также открыть счета за границей.

В течение года с начала военной спецоперации и последовавшего за этим ухода платёжных систем Visa и Mastercar из РФ 25% респондентов удалось завести карты в иностранных банках и успешно расплачиваться ими за рубежом.

Ещё 10% опрошенных, преследуя подобные цели, обращаются за помощью к другим россиянам, которые уже владеют заграничными картами, либо пользуются услугами посредников.

РБК провёл опрос в марте–апреле 2023 года. В нём приняли участие свыше 3 тысяч человек.


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