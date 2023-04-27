Из ТИК № 37 исключили бывшую замглавы Калининского района Наталью Янус

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 27 апреля приняла решение о досрочном прекращении полномочий члена территориальной комиссии № 37 Натальи Янус, которая сама подала соответствующее заявление.

Янус занимала пост заместителя председателя избирательной комиссии. В ТИК она была выдвинута собранием избирателей по месту жительства.

До конца 2022 года Янус была заместителем главы администрации Калининского района. В администрации она трудилась с 2005 года. Сперва возглавляла жилищный отдел, а в апреле 2021 года стала замом главы района. Ее место занял бывший заместитель отдела комитета территориального развития по координации деятельности администраций районов Владимир Гаража. Также Янус была секретарем районного отделения "Единой России". Сейчас ЕР в Калининском районе руководит глава МО "Прометей" Алексей Суворов.

Константин Леньков