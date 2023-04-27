Владелец "Википедии" получил ещё один крупный штраф от российского суда

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал поддерживающий "Википедию" фонд Wikimedia Foundation на 2 млн рублей из-за отказа информационного издания удалить материалы о событиях на Украине. О новой санкции известила пресс-служба суда.

Фонд получил штраф по административной статье о неудалении запрещенной информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). ТАСС уточняет, что материалы, которые "Википедия" отказалась удалять, — это статьи о 74-й гвардейской мотострелковой бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде, 92-й ракетной бригаде и статьи о спецоперации.

Ранее владельца "Википедии" уже неоднократно штрафовали ввиду отказа удалять материалы о событиях в Буче и Мариуполе.