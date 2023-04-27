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Новости 15:22

Жителя Белгородской области убил снаряд времен ВОВ

фото ЗакС политика Жителя Белгородской области убил снаряд времен ВОВ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в собственном Telegram-канале о неординарной гибели одного из жителей региона. Во дворе своего дома мужчина распиливал снаряд времен Великой Отечественной войны, который сдетонировал у него в руках. Смерть наступила на месте происшествия. По мнению Гладкова, пренебрегать безопасностью близких и своей собственной, занимаясь подобными вещами, нельзя.

"Задача глав районов и округов - продолжить разъяснительную работу среди жителей", - сделал вывод глава приграничного субъекта РФ.

Доводить эту позицию до сведения граждан, утверждает губернатор, чиновники должны постоянно.


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