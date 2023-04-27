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Новости 15:43

Бельский и Полтавченко поучаствовали в спуске на воду подлодки "Можайск"

фото ЗакС политика Бельский и Полтавченко поучаствовали в спуске на воду подлодки "Можайск"

В Петербурге 27 апреля торжественно спустили на воду новую подводную лодку "Можайск", произведенную заводом "Адмиралтейские верфи". На церемонии побывали спикер регионального парламента Александр Бельский и бывший губернатор Георгий Полтавченко, ныне возглавляющий совет директоров Объединенной судостроительной корпорации. 

"Уверен, к концу года "Можайск", носящий имя города воинской славы, будет задействован в защите наших морских границ", - произнес в ходе мероприятия Бельский, цитируемый пресс-службой ЗакСа.

Созданную по заказу Минобороны подводную лодку освятил настоятель Николо-Богоявленского морского собора Алексий.

фото: пресс-служба петербургского ЗакСа


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Полтавченко Георгий Сергеевич 




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