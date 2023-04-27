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Новости 15:59

На жителя Липецкой области завели дело о терроризме из-за попытки поджечь административные здания

фото ЗакС политика На жителя Липецкой области завели дело о терроризме из-за попытки поджечь административные здания

В Липецкой области возбудили дело против 36-летнего жителя Ельца, которому инкриминируют попытку поджога административных зданий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный главк полиции.

Мужчину будут судить по террористической статье (ч. 1 ст. 205 УК). В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Медиапроект Baza сообщает, что задержанного зовут Юрий Безруков. По версии силовиков, на текущей неделе он бросил "коктейли Молотова" в здание администрации Елецкого района и в здание администрации Елецкого районного суда. В обоих случаях злоумышленнику не удалось нанести повреждения домам.


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