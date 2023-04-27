В Пушкине заменят рекордный объем теплосетей

Петербургское ГУП "ТЭК" в ближайшее время начнет обновление теплосетей в крупном жилом квартале Пушкина. Речь идет о микрорайоне, ограниченном улицами Генерала Хазова, Школьной, Ленинградской и Петербургским шоссе, передает пресс-служба Смольного.

Чиновники сравнили протяженность заменяемых труб с прогулкой по всему Невскому проспекту в обе стороны: модернизируют 8,8 километров сетей, которые обеспечивают теплом 15 тысяч жителей.

С того момента, как коммуникации перешли на баланс предприятия, в Пушкине столь масштабной замены труб еще не было. Работы планируют завершить в октябре следующего года.