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Новости 16:25

В Пушкине заменят рекордный объем теплосетей

фото ЗакС политика В Пушкине заменят рекордный объем теплосетей

Петербургское ГУП "ТЭК" в ближайшее время начнет обновление теплосетей в крупном жилом квартале Пушкина. Речь идет о микрорайоне, ограниченном улицами Генерала Хазова, Школьной, Ленинградской и Петербургским шоссе, передает пресс-служба Смольного.

Чиновники сравнили протяженность заменяемых труб с прогулкой по всему Невскому проспекту в обе стороны: модернизируют 8,8 километров сетей, которые обеспечивают теплом 15 тысяч жителей.

С того момента, как коммуникации перешли на баланс предприятия, в Пушкине столь масштабной замены труб еще не было. Работы планируют завершить в октябре следующего года.


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