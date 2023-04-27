Идея Милонова о бесплатном сертификате здоровья для молодоженов нашла поддержку в Госдуме

Депутат Государственной думы Андрей Исаев поддержал инициативу своего коллеги Виталия Милонова, предложившего ввести бесплатные сертификаты здоровья для всех российских молодоженов. Сертификаты, по мысли автора идеи, нужны, в частности, для проверки репродуктивного здоровья: об этом Милонов написал в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину. Свое мнение о тезисах коллеги-единоросса Исаев, состоящий в комитете по труду и социальной политике, высказал в интервью RT.

"Люди в молодом возрасте, как правило, редко обращаются к врачам и редко проходят диспансеризацию. А из школьного возраста, где бывает обязательная диспансеризация, эти люди уже явно вышли", - прокомментировал Исаев идею Милонова.

Предложение петербуржца он охарактеризовал как "достаточно интересное" и заслуживающее проработки со стороны Минздрава. Милонов поблагодарил своего однопартийца в собственном Telegram-канале.