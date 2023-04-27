В Петербурге собираются возродить Аллею журналистов

Председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих обратился в Смольный с идеей возродить Аллею журналистов, которая из-за бурного развития Приморского района в 2000-е и 2010-е годы попала в зону жилого строительства. Как сообщает реготделение СЖР, инициатива встретила понимание и поддержку у чиновников.

Представителей журналистского сообщества подключили к проработке идеи Шериха.

Аллея журналистов в Петербурге появилась в 2001 году на Камышовой улице. Закладной камень с тех пор успели переместить. Сейчас он огорожен строительными сетками. На нем начертаны названия многих уже закрывшихся СМИ. На первоначальном месте возрождение аллеи не представляется возможным.