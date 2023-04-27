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Новости 20:38

Корабельников ожидает еще больших потерь от ухода предприятий автопрома из Петербурга

фото ЗакС политика Корабельников ожидает еще больших потерь от ухода предприятий автопрома из Петербурга

Бюджет Петербурга по итогу 2022 года потерял около 2,2 млрд рублей из-за ухода из иностранных предприятий автомобильного кластера, заявил вице-губернатор Алексей Корабельников. Он ожидает, что по итогу 2023 года эта сумма вырестет.

Во время прямой линии на канале "Санкт-Петербург" вице-губернатор рассказал, что по итогу 2021 года 25 предприятий автокластера принесли городу 6 млрд рублей дохода. Год спустя эта сумма составила 3,7 млрд.

"В этом году потери будут несколько больше, поскольку санкционная война в 2022 году началась не с начала года", - добавил Корабельников.

Он отметил, что в глобальном масштабе эти цифры на устойчивость финансовой политики города никак не влияют. 


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Упоминаемые персоны
Корабельников Алексей Алексеевич




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