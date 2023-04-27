Корабельников ожидает еще больших потерь от ухода предприятий автопрома из Петербурга

Бюджет Петербурга по итогу 2022 года потерял около 2,2 млрд рублей из-за ухода из иностранных предприятий автомобильного кластера, заявил вице-губернатор Алексей Корабельников. Он ожидает, что по итогу 2023 года эта сумма вырестет.

Во время прямой линии на канале "Санкт-Петербург" вице-губернатор рассказал, что по итогу 2021 года 25 предприятий автокластера принесли городу 6 млрд рублей дохода. Год спустя эта сумма составила 3,7 млрд.

"В этом году потери будут несколько больше, поскольку санкционная война в 2022 году началась не с начала года", - добавил Корабельников.

Он отметил, что в глобальном масштабе эти цифры на устойчивость финансовой политики города никак не влияют.