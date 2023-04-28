ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:18

В России могут запретить продажу овощей в сетках

фото ЗакС политика В России могут запретить продажу овощей в сетках

С прилавков российских магазинов может исчезнуть картофель и другие овощи и фрукты, продающиеся в сетках, о чем пишут "Ведомости". О целесообразности такого запрета на неделе говорили на совещании в Минпромторге. На запрете настаивает Российский экологический оператор.

Представители компании указывают на сложности с переработкой упаковочных сеток: иногда по этой причине даже ломается техника.

Если предлагаемую норму утвердят, то розничная цена овощей и фруктов, ранее продававшихся в сетках, может вырасти на 20%. Такой вывод содержится в исследовании Института Гайдара.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама