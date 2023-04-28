В России могут запретить продажу овощей в сетках

С прилавков российских магазинов может исчезнуть картофель и другие овощи и фрукты, продающиеся в сетках, о чем пишут "Ведомости". О целесообразности такого запрета на неделе говорили на совещании в Минпромторге. На запрете настаивает Российский экологический оператор.

Представители компании указывают на сложности с переработкой упаковочных сеток: иногда по этой причине даже ломается техника.

Если предлагаемую норму утвердят, то розничная цена овощей и фруктов, ранее продававшихся в сетках, может вырасти на 20%. Такой вывод содержится в исследовании Института Гайдара.