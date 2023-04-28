"Яблоко" предложило устанавливать взносы на капремонт в Петербурге законом

Фракция "Яблоко" внесла в Заксобрание Петербурга законопроект, согласно которому минимальный размер взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах должен ежегодно утверждаться законом, который будет вносить губернатор.

"Открытое и публичное рассмотрение данного вопроса, затрагивающего подавляющее большинство жителей Санкт-Петербурга, в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга позволит более обоснованно принимать соответствующие решения и делать это с учетом мнения жителей", - сообщили авторы инициативы в пояснительной записке.

В настоящее время размер минимального взноса устанавливается решением городского правительства без предварительного обсуждения с депутатами.

Ранее "Яблоко" уже представляло подобные законопроекты. Они не нашли поддержки у Смольного и парламентского большинства.