С бывшего петербургского полицейского взыскали более 40 млн рублей

Петербургский суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, которая потребовала взыскать с бывшего сотрудника МВД более 44 млн рублей.

Было установлено, что бывший начальник отдела по работе с личным составом ГСУ регионального главка ведомства и его родственники купили три квартиры на неподтвержденные доходы. Семья также приобрела долю в нежилой собственности.

На обращении имущества в доход государства настоял прокурор города Виктор Мельник. Представители надзорного органа обещают проконтролировать исполнение судебного решения.