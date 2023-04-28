В ночь на 2 мая мосты через Неву останутся сведенными

В ночь с 1 на 2 мая мосты через Неву не будут разводить в связи с праздником Весны и Труда, сообщили 28 апреля в "Мостотресте".

В учреждении сослались на постановление городского правительства "Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге", согласно которому разводка мостов "не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации".

При возникновении изменений в графике разводки информация об этом будет опубликована на сайте "Мостотреста" и в его социальных сетях, добавили в учреждении.

Ранее комитет по развитию транспортной инфраструктуры уведомил о возобновлении работ по демонтажу свай на Биржевом мосту. Из-за этого переправа будет закрыта в период с 29 апреля по 8 мая. Исключение составит 4 мая, когда ее откроют с 07:00 до 21:00 ради подготовки к параду Победы на Дворцовой площади.