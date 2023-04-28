Кабмин предоставил налоговую отсрочку производителям валенок

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил расширение списка компаний, которым могут полагаться отсрочки по налогам. Существующий перечень дополнили производителями валенок, о чем говорится на сайте правительства.

Компании могут получить отсрочку по всем налогам и взносам не более чем на год или осуществлять эти платежи в рассрочку в течение трех лет максимум. Чиновники в обоснование своего решения сочли, что изготовление валенок сильно зависит от времени года, поскольку связано с сезонными поставками овечьей шерсти.

"Рентабельное производство продукции возможно с июля по декабрь", - рассудили в кабмине.

Всего в списке сезонных отраслей-"льготников" представлено около сорока видов деятельности.