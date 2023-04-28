В Смольном рассказали о старте облав на шашлычников в городских парках

В зеленых зонах Петербурга начались рейды по по проверке запрета на разжигание мангалов, сообщили 28 апреля в комитете по вопросам правопорядка и безопасности. Первых нарушителей обнаружили в парках на территории двух районов города.

Как сообщили в комитете, совместные с сотрудниками полиции рейды проводились в парках Авиаторов и Интернационалистов на территории Московского и Фрунзенского районов. В результате мероприятий были обнаружены нарушители статьи городского закона об административных правонарушениях, устанавливающей ответственность за нарушение правил использования зеленых зон.

"Штраф за данное нарушение составляет от трех до пяти тысяч рублей. На рассмотрение протоколы направляются в районные административные комиссии — коллегиальные органы, которые принимают решение о размере штрафа", — говорится в сообщении на страничке комитета во "ВКонтакте".

Летом рейды в парках будут проводиться на регулярной основе, добавили чиновники.