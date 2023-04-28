ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:58

В Минпромторге рассказали о состоявшемся полном импортозамещении алюминиевых банок

фото ЗакС политика В Минпромторге рассказали о состоявшемся полном импортозамещении алюминиевых банок

Глава департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов рассказал о достигнутых за последний год успехах в области импортозамещения. Так, с февраля прошлого года россиянам полностью удалось преодолеть зависимость от иностранных алюминиевых банок.

"На 100% за год импортозаместились. Теперь все алюминиевые банки на полках сейчас нашего производства", - произнес чиновник в эфире радиостанции Sputnik.

До начала военной спецоперации более двух третей алюминиевых банок в стране были американского производства. За прошедшие 14 месяцев с российского рынка ушел крупный американский производитель банок Ball Corporation. От него осталось три завода.

фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама