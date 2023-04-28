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Новости 13:48

Комтранс потратил свыше четырех миллионов рублей на очистку дорожных знаков

фото ЗакС политика Комтранс потратил свыше четырех миллионов рублей на очистку дорожных знаков

В первом квартале 2023 года в Петербурге потратили более 4,3 миллиона рублей на очистку светофоров и дорожных знаков от грязи, надписей и рекламы, говорится в сообщении  комитета по транспорту от 28 апреля. В результате удалось привести в порядок 10 620 средств организации дорожного движения на улицах города.

"После месячника благоустройства в городе будет проведена дополнительная промывка светофоров и дорожных знаков", — пообещали в комитете.

За состоянием светофоров и дорожных знаков в Петербурге следят пять подрядных организаций, непосредственно ремонтом и очисткой занимаются 10 аварийных бригад. Для приема сообщений о загрязненных знаках в дирекции по организации дорожного движения организована диспетчерская служба, которая передает заявки бригадам. Оставить сообщение можно по номеру 576-01-91, уточнили в Смольном.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"


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