Генпрокуратура признала "Съезд народных депутатов"* нежелательным в России

Генеральная прокуратура объявила 28 апреля о признании нежелательной организацией "Съезда народных депутатов"*, проходившего в Польше осенью 2022 года. Инициатором мероприятия тогда выступил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев**.

По сообщению ведомства, работа съезда "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", а его целями названы насильственный захват власти в России и исполнение функций ветвей власти в стране.

Генпрокуратура указала на участие в "Съезде народных депутатов"* самого Пономарева, а вместе с ним экс-депутата Геннадия Гудкова*** и экс-адвоката Марка Фейгина****. Все они "отрицают территориальную целостность Российской Федерации, выступают с сепаратистскими лозунгами", говорится в сообщении.

*Генпрокуратура признала нежелательной в РФ организацию "Съезд народных депутатов" ("Kongres Deputowanych Ludowych")

**Минюст внес Илью Пономарева в единый реестр иностранных агентов

***Минюст внес Геннадия Гудкова в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Марка Фейгина в единый реестр иноагентов