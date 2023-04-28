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В Петербурге возбудили два дела из-за некачественного оказания медицинской помощи

фото ЗакС политика В Петербурге возбудили два дела из-за некачественного оказания медицинской помощи

Личный прием граждан и.о главы петербургского управления Следственного комитета Олегом Бобковым привел к возбуждению двух уголовных дел. Оба они связаны с неквалифицированным оказанием медицинской помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

По ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) возбудили дело из-за обслуживания в одном из частных медцентров города. На некачественно проведенную операцию пожаловалась жительница Ленобласти, у которой по результатам хирургического вмешательства развилось внутреннее кровотечение. В результате ей срочно понадобилась повторная операция. 

По ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) возбудили дело из-за смерти девочки-подростка. При замене кардиостимулятора ей повредили кровеносный сосуд. На ставшую роковой операцию Бобкову пожаловалась ее мать.

Руководство ГСУ СК по Петербургу взяло оба дела на контроль.


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